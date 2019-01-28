前花蓮議長遭起訴 賴進坤反駁：一切合法

2019-01-28 20:57

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨籍花蓮縣議會前議長賴進坤與現任秀林鄉代表會主席賴俊傑父子遭花蓮地檢署依違反廢棄物清理法起訴，賴進坤傍晚透過律師發出聲明，強調玟豪公司是經過縣府核准的乙級廢棄物處理廠商，把無害廢棄物環保再利用，從無非法收受有害廢棄物；且依照合約提供水泥廠副原料，都經過水泥廠檢驗合格，對於檢方起訴內容感到遺憾，將在司法訴訟階段爭取清白。

花蓮地檢署指出，被告賴進坤在擔任花蓮縣議會議長期間，經營的玟豪公司向花蓮縣政府申請廢棄物處理許可證有異常情形，經檢察官指揮調查局東部地區機動工作站深入追查，懷疑玟豪公司把收來的污泥廢棄物，混入石灰石等天然原物料，然後賣給水泥廠焚燒製成水泥，經過一年多調查，檢方今依據違反廢棄物清理法對2人提起公訴，並查扣被告財產及流向第三人之不法所得合計逾2億元。

不過前議長賴進坤認為遭到抹黑，他強調說，公司都是他兒子在管理，而公司是經過縣政府合法設立的乙級廢棄物處理廠，過去絕無收受過有害的廢棄物，有害廢棄物是要甲級處理場，且全程經過環保署GPS定位追蹤流向，無法私下收受非法有害廢棄物；而提供給水泥廠的副原料，由水泥廠每日、逐月、不定點、不定時隨時採樣檢驗，每當成份不達標時隨時有扣款及退貨等嚴格的管制措施，水泥廠自不可能收受不合乎其要求原物料。

玟豪公司則透過律師發出四點聲明全文如下： 玟豪公司依許可合法處理廢棄物，並無違法情事 一、證照合法。玟豪公司自九十九年起已經取得花蓮縣政府所核發的廢棄物處理許可證，證件字號是花廢處理證（乙）字第0002-1號。處理各事業單位生產之一般廢棄物，包含廢玻璃、陶瓷、磚瓦、污泥、非有害礦渣等品項，都是依照主管單位審核過的計畫書來進行收受處理，而且運送過程也受定位導航管制，並無有非法收受之情形。 二、處理合法。玟豪公司是依照通過主管單位審核核準的處理許可計畫書核定程序區分廢棄物，透過加工程序製作成可利用之資源。從取得證照、收受廢棄物、加工製成可利用產品，每一個程序都經主管單位嚴密控制、檢查，所有原料及產品的數量、成分、物質化性、產品製程等，都是在環保單位的指導及監督之下，積極配合政府及人民對於環保的要求。 三、資源再利用合法。玟豪公司依照原物料採購合約，供應水泥廠黏土、矽砂等副原料，並不是供應廢棄物，而是經現場管理人員依照水泥廠合約訂定的化學成份規範，供應工廠加工後可做為生產水泥的副原料。該副原料除了由玟豪公司自行檢驗之外，還由水泥廠每日、逐月、不定點、不定時隨時採樣檢驗，每當成份不達標時隨時有扣款及退貨等嚴格的管制措施，水泥廠自不可能收受不合乎其要求之原物料。 四、本公司一項秉持合法、環保及完全依照相關管理單位要求的原則從事業務，也肯定水泥廠在層層把關下對原物料及產品的品質控管能力，且該水泥廠至今從未有水泥品質有問題遭受質疑的問題。而承辦檢察官對本案錯誤的認知，本公司深表遺憾，並將依法在法院釐清，以證清白。

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