掌摑、毆警、砸新潮流 顏擇雅：台灣成心理戰術實驗場

2019-01-28 18:56

〔即時新聞／綜合報導〕位在台北市濟南路上、立法院旁的新潮流辦公室「台灣新社會智庫」大門今上午驚傳被抗議者砸毀，玻璃碎滿地，該抗議者並貼上一封「抗議民進黨與新潮流集團」的抗議書。對此，作家顏擇雅表示，從藝人鄭惠中掌摑事件、男子襲警秀民進黨證，到新潮流辦公室被砸，「感覺台灣成了某種心理戰術的實驗場」。

顏擇雅稍早在臉書發文表示，日前發生資深藝人鄭惠中因為不滿中正紀念堂轉型，突襲掌摑文化部長鄭麗君事件，前幾天又發生一名男子襲警後，在臉書社團宣稱想殺警察，並稱因民進黨黨證讓他得以交保回家，到今天上午發生新潮流辦公室遭砸毀一事，她直言「大家不覺得怪怪的嗎？」

「就是怪。感覺台灣成了某種心理戰術的實驗場。」顏擇雅指出，現今台灣人其實並不太瘋政治，而檯面上也沒什麼人在挑起政治仇恨，所以這連串暴力沒任何道理可言。

顏擇雅強調，希望國安單位能動起來，該監聽的要監聽，該搜證的要搜證。

網友也在文章下方留言「國共認為煽動藍綠對立，加上媒體操控，有利於他們2020的選舉」、「直覺反應就是共匪搧動台灣內亂，他們就能師出有名，不費兵卒。」、「就是中國共產黨在搞鬼，一定是。」。

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