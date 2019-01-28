就任滿月 黃偉哲回顧3件事

2019-01-28 20:36

［記者劉婉君／台南報導］台南市長黃偉哲上任迄今滿1個月，他今天在臉書回顧上任以來的3件事，包括虐童、龍崎垃圾掩埋場、房屋稅，強調會以「疼心」，將台南打造成為有情有心的好地方。

黃偉哲說，擔任台南市長，每天都必須面對各種不同的市政挑戰，短短31天，經歷了很多事，要由市長決策的事情，通常都是很困難的價值選擇，強調以「疼心」為執政初衷。

不過，最近發生在台南的事卻是令人心疼的虐童，市長該做的就是要有好的制度，因此他已要求社會局重新盤點現有的社福資源和人力，要讓台南市真正落實「虐童零容忍」，短短5個字，卻也很沉重。

另外，龍崎垃圾掩埋場已暫訂為自然地景，他上任後的第1份公文就是要求經濟部工業局不要展延龍崎掩埋場的開發許可，如今希望暫定自然地景在經過審議後也能順利通過。

至於有點爭議、也讓市民荷包有點痛的房屋稅問題，黃偉哲說，台南市的房屋稅調整幅度雖然不是最高，但既然市民和議員都有意見，市議會也有共識，就來調整，將新稅率往下調，希望調整為6都最低。

他說，未來3年多會把市政工作一件一件做好，這樣才#對得起世世代代在這裡安身立命的台南人。

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