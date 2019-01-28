瞄準太陽？「后羿」箭指2020？ 韓國瑜：開個玩笑

2019-01-28 19:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台北市議員王世堅稱高雄市長韓國瑜參選2020總統大選「絕對會強過這4個，大勝（國民黨內）4個太陽」。韓國瑜今天回應時自稱「我是后羿」，被外界解讀「箭」指2020；他下午澄清，「沒這回事」，「開個玩笑」，不用太介意。

韓國瑜下午前往小港區鳳儀宮發放1000個新春紅包，大排長龍，不少人向隅，有小學生自製新年卡片回贈，相當熱情，有名男子突然伸手摸韓國瑜的頭，一度引起緊張，韓國瑜不以為意，事後笑說「好像摸到頭會發大財的樣子」。

天無二日 「地上不能有兩個君王」

他上午針對2020總統大選拋出「后羿說」，引來外界不同看法，甚至揣測他將參選，韓國瑜連忙說「沒這回事」。他表示，天上不能有多個太陽，地上不能有兩個君王，這是古老傳說，既然有3、4、5個太陽，就會出現后羿，不然地球人類會熱死，只是開個玩笑。

媒體追問「是否瞄準了」？他說「沒有」，講到2020就很敏感，他說如果做得不好（高雄市長），不用高雄市民罵我，會自己一槍把自己斃了。

針對捨官邸不住要租屋，韓國瑜表示，大部分都是他一個人住，有時只有夫妻兩人，很浪費，夠住就好，官邸可做為公益、慈善活動，或宴請外賓，當成公關平台，他會自己找個簡單房子，不用太大。

韓國瑜連日發紅包，上午右手被拉傷，他說，民眾太熱情了，也不是故意的，這是群眾ABC學，接觸群眾被拉傷很正常，連續好幾天鞠了幾千次的躬，脖子酸、腰痠，但只要市民拿到紅包很快樂、開心，累有沒關係。

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