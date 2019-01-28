立委補選新北、彰化、台南接力 卓榮泰下令總動員

2019-01-28 17:57

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨於台北市立委補選取勝，由何志偉成功守下姚文智遺留的立委席次。面對3月16日新北、彰化、台南立委補選挑戰，民進黨召集全國黨部主委召開記者會，為黨內新北候選人余天、彰化候選人黃振彥、台南候選人郭國文造勢。民進黨主席卓榮泰並下達軍令，要求北、中、南各黨部總動員，全力投入三席立委補選。

由於余天現為民進黨新北黨部主委，黃振彥、郭國文也分別擔任過彰化及台南黨部主委，民進黨主席卓榮泰、民進黨秘書長羅文嘉與三名候選人今於記者會中，一同高呼「主委挺主委，一起當立委」口號，盼在立委補選贏得勝利。

余天表示，他對三重區很熟悉，這次在地方跑下來「感覺還不錯」，大家都很有熱情，民進黨最需要的就是傾聽民意，滿足民眾的需求就好。余天說，希望黨中央在選舉多幫忙，他也對著卓榮泰苦笑說，「經費滿缺的」。

黃振彥表示，他在鎮民代表、縣議員、鹿港鎮長都高票當選，「我這輩子沒有輸過」，且他補選當選鹿港鎮長時，恰好是國民黨中央、地方完全執政。這次民進黨經歷九合一選舉大敗，若彰化立委補選勝利，民進黨就會好，若三席立委都選上，相信民進黨2020大選一定會成功。

郭國文表示，雖然他的選區是「綠到出汁」，但他還是戰戰兢兢。他也向卓榮泰說，卓榮泰說過三月後要到彰化「long stay」，希望卓榮泰在三月前，也能來台南long stay。郭國文並建議黨中央成立「網路部」，進行選戰防守，並拜託各縣市主委協助動員地方的台南同鄉會返鄉投票，增加投票率。

卓榮泰表示，他這次提出「大戰略、大戰區」聯合作戰，每個縣市和行政區都該是一個戰鬥力，而不是個別立委選區單獨作戰。因此他要求，新竹以北地方黨部，投入新北市立委選戰；嘉義以南縣市黨部，投入台南立委選戰；台中、彰化、雲林黨部投入彰化立委選戰。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/