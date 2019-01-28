預算沒審過市府先動支 新北議會吵翻天

2019-01-28 18:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市議會今天審查今年度新北市政府預算，民進黨議員質疑，市府預算還沒審議通過，市府已先行動支，恐有違法之虞，因大會爭論不休，議長蔣根煌裁示休息，進行協商；主計處解釋，按照地方制度法，例行性預算可以按照上年度的執行數來執行，市府依法辦理，沒有問題。

民進黨議員陳文治指出，民政局的小提燈去年就發包，其中有部份經費動用到今年的預算，依地方制度法規定，會計年度開始的15天後、今年1月16日以後才可動支預算，民政局的作法已經違法，不只是民政局，各局處都面臨相同問題，市府沒有事先跟議長報告，也未和議會溝通，分明是不尊重議會。

民進黨議員王淑慧也說，民政局預算還沒審到，巡守隊的1000元津貼都已經領走了，議員還沒審預算，市府就把錢花光，還有必要浪費時間審預算嗎？

國民黨團書記長周勝考認為，還沒審議完成的預算如果市府先行動支，將來該筆預算被刪除，必須追回預算，由各局處自行負責，但如果是新計畫，必須等審議通過後才能動支。

主計處長鄭瑞成表示，依照地方制度法規定，例行性預算可以依照上年度的執行數執行，連續性計畫的預算是分年編列，應按當初發包的總數執行，已經發包的案子可以保留決標結果，等議會預算通過後再執行，至於全新的計畫，則要等議會審議後再執行。

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