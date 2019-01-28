遭議長點名無存在必要 高市毒防局：著重後端輔導處遇

2019-01-28 20:05

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議長許崑源今在臨時會審議預算時，主動點名毒品防制局毫無作用、無存在必要，要求市府審慎檢討；毒防局代理局長蔡秀玉指出，後端輔導處遇是毒防局工作重點，會再透過各種方式、讓外界多了解毒防局的功能。

高市毒品防制局是呼應小英總統反毒宣示，於2017年12月29日掛牌，2018元旦正式運作，工作重點專門針對毒品危害防制，自前端預防至後端輔導處遇進行全面統合，並配合警察局積極查緝毒品之模式，完整執行「防毒」、「拒毒」、「戒毒」結合「緝毒」等四大工作區塊，堪稱全台首創。

高市議長許崑源今主持臨時會總預算審查時，於審議毒防局預算時主動點名毒防局，質疑毒防局毫無作用、無存在必要，他並強調不是針對毒防局備詢官員，而是就事論事，因為毒防局的業務，多半是警察、衛生、社會局原本的工作，設置毒防局根本沒必要。

市議員李雅靜發言支持許崑源，認為毒防局疊床架屋、沒有具體功能，建議保留預算，市議員黃明太則替毒防局緩頰，建議毒防局不能只是宣導，應該展現更具體作為。

毒防局代局長蔡秀玉指出，毒防局工作重點其實在後端輔導處遇部分，特別是部分吸毒邊緣戶（沒被警察抓、或者剛吸毒），只要與毒防局聯繫，毒防局即可派員輔導、協助戒毒，一年來累計接案超過200位，其中160多人接受毒防局協助。

蔡秀玉進一步說明，過往反毒宣導都在高中以下，毒防局成立後，還將大專院校納入，即是將防毒工作擴大範圍，未來除持續推動相關業務，也會設法讓外界更明白毒防局屬性。

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