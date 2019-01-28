「柯家軍」陳思宇潰敗 港媒分析柯文哲有兩大弱點

2019-01-28 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區士林、大同區立委補選昨落幕，「柯家軍」陳思宇僅拿下9千多票，慘敗給勝選的民進黨何志偉，外界解讀台北市長柯文哲光環不再。對此，有香港媒體分析，柯文哲有地方組織不足、與民代選舉沒有民進黨禮讓，將不成氣候等2大弱點。

2016年台北市士林、大同區立委選舉，代表民進黨的姚文智拿到59.29%的得票率，對手新黨潘懷宗（國民黨禮讓）僅拿到36.42%；而昨天這場立委補選，綠、藍、白得票率分別為47.76%、39.09%、11.99%，由此可看出，在三足鼎立之下，「柯家軍」白色力量僅能分走綠營大約1成的票源。

據港媒《中評網》報導，柯文哲有2大弱點，第一，柯文哲的網路聲量雖然很高，但在藍、綠陣營都積極經營網路的情況下，他的優勢就沒有這麼明顯，會慢慢被追上，「如果他想要贏得2020總統大選，那地方組織不足的情況，就成為他一個很大的弱點」。

其二，就算柯文哲選上2020總統，但從立委補選陳思宇慘遭滑鐵盧可看出，在特定選區的民代選舉，依然仰賴傳統組織戰，加上柯文哲的選票不容易轉移到其他人身上，因此「柯家軍」無法複製柯文哲的空戰選舉方式，出來選立委恐怕只能分到約1成的綠營選票。

報導指出，「柯家軍」空有知名度卻無法勝出，沒有民進黨的禮讓就無法形成氣候，即便柯文哲2020順利入主總統府，沒有立委配合的他，將來在施政上恐成為一名「跛腳」總統，並陷入被動的局面。

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