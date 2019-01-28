我是誰不重要！王浩宇反問是否還是「4年前的柯文哲」？

2019-01-28 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇於昨（27）日的政論節目上爆料，陳思宇在市府擔任觀傳局長時人緣很差，台北市長柯文哲是藉這次立委補選落選將陳思宇「處理掉」。柯文哲今天被媒體問到時，第一反應是反問「王浩宇是誰」？然後不予置評。王浩宇下午回應：「我是誰不重要，重要的是現在的柯文哲是否還是四年前我們支持的那個柯文哲？」

王浩宇表示，柯文哲曾在中國六四天安門事件25週年當天，透過臉書譴責中國對人權的打壓，反觀現在的柯文哲，面對中共對台的文攻武嚇、迫害新疆人權等，卻表現得比國民黨的政治人物還軟弱，直言「標榜直話直說的柯文哲，面對中共卻變得拐彎抹角。」

他點出，柯文哲2014年勝選關鍵，就是素人醫師對上權貴二代的反差，「但選後的他卻無法堅持理念，自己先用了政二代當局長。」王浩宇更批陳思宇「如果他爸不是陳建銘、不是在議會與柯文哲友好的議員，以陳思宇的工作資歷，根本不可能被思考擔任這個職務，這不是酬庸什麼才是？」

他呼籲社會反思，「現在的柯文哲，是否還是四年前的柯文哲？」也喊話柯文哲「這也是他自己應該好好問自己的問題。」

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