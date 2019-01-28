陳思宇慘敗戳破柯P聲勢？ 他分析：綠營敢對戰柯就會輸

2019-01-28 18:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區士林、大同區立委補選昨落幕，「柯家軍」陳思宇僅拿下9千多票，慘敗給民進黨對手何志偉，外界解讀台北市長柯文哲光環不再。對此，去年選舉時猛攻柯文哲的「蝴蝶蘭文創」負責人吳祥輝說，此次選舉結果證明，只要民進黨敢和柯營對戰，柯就只會邊緣化。

吳祥輝今天在臉書分享接受《讀報》訪問的內容，對於士林、大同區的選民結構，他指出，九合一大選柯文哲在大同、士林拿超過40％選票，其中12％到15％是柯粉票，超過三成是民進黨支持者所投的；至於有媒體分析，柯文哲光環難轉移，他則認為，這年頭已經不是代理人戰爭的時代，「黨的支持票仍是基本盤的最大宗，柯光環無法轉移的正確說法是『柯的光環是虛而不實的』」。

他還分析，去年九合一大選柯文哲在台北市長僥倖過關，主因是「民進黨被假聲勢嚇住」，直言民進黨與候選人姚文智在最後關頭才開戰為時已晚，早已失去時機，他更認為，柯文哲的聲勢是一種「假象」。

對於這次陳思宇補選大敗，吳祥輝也強調，這次選舉結果證明，只要民進黨敢和柯陣營對戰，柯就只會邊緣化。

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