陳思宇慘敗！「柯黑」王世堅：挫柯文哲銳氣非常爽

2019-01-28 17:04

〔即時新聞／綜合報導〕台北市立委補選昨落幕，「柯家軍」候選人陳思宇僅拿下9千多票慘敗，外界解讀台北市長柯文哲光環不再。對此，「柯黑」議員王世堅表示，看到本黨候選人何志偉大勝陳思宇而挫柯文哲銳氣很爽，但他也認為，選舉結果並不會影響柯文哲參選2020總統的意願。

王世堅今日接受電台專訪時表示，對於何志偉勝選只有8個字形容，就是「合乎情理、意料之中」，直言士林、大同區本就是民進黨最綠的選區，也強調何志偉在補選過程非常認真，「他足以勘任國會議員的大任。」

綜合媒體報導，談到「柯家軍」陳思宇在這次選舉中慘敗，王世堅認為，柯文哲2020年選總統絕對不可能打退堂鼓，因為此時不選尚待何時，還說柯文哲除了政治野心，背後還有一股力量在支持他；這股力量有2個目的，一是即使柯文哲2020選輸，也可藉由他的胡說八道、興風作浪來裂解綠色力量；二是若柯文哲真的當選總統，那中共更能順勢「接收台灣」。

他也說，自己最後政治上的任務就是「擊垮柯文哲」，讓柯無法在政治上再這麼狂妄囂張下去，也強調原本規劃「擊垮」柯（指柯若未連任）這屆議員當完就退休，但柯只要一天沒垮，他就有這個使命，不讓惡質詐騙家收割台灣民主運動的成就，看不下去也無法接受。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/