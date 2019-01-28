民進黨2020總統參選人 卓榮泰：4月中旬出爐

2019-01-28 15:16

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席卓榮泰今天接受廣播訪問表示，預計3月16日立委補選後的一個月內，也就是4月中旬，就會確定民進黨提名的總統候選人。黨內將會在登記後進行政見發表會或辯論會，之後再進行全民調。

卓榮泰表示，台北市長柯文哲很聰明，從昨天的選舉跟去年台北市長選舉可以看出，台北市仍是許多民進黨支持者在投柯文哲，柯文哲應該知道維持以台灣優先、理念相近者共同合作，否則未來的路也是坎坷。

被問到柯文哲是否會因此重新評估2020參選的可能性，卓榮泰說，他無法替柯文哲解釋，柯的看法常常與民進黨不同，因此很難想像。但他要重申，民進黨為了台灣整體利益可以跟任何人合作，但違背了台灣利益，合作的可能性就很低，民進黨是執政黨，維護本土政權不容打折。

卓榮泰表示，2020總統這一局沒有任何討價還價的空間；至於立委補選，他不認為陳思宇跟柯文哲有強烈的等號，因為候選人有自己的特質，到後期柯文哲的助選看起來也有點調整。這次補選當然是有折損柯文哲的聲望，柯應該實際、正面的去想，對壯大台灣有利的事要去做，如果分散力量則要檢討。

當被問到若前行政院長賴清德主張台獨，總統蔡英文是否仍可能與賴清德搭檔競選，卓榮泰表示，賴清德是民進黨黨員，要服膺民進黨的黨綱跟台灣前途決議文，裡面清楚規定台灣是獨立的國家，改變現狀要2300萬人公投決定，賴清德不會超越這樣的範圍。

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