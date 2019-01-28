軍援北葉門計畫解禁 空軍軍史館辦大漠計畫特展

2019-01-28 15:04

〔記者羅添斌／台北報導〕我國過去祕密軍援北葉門計畫在民國79年結束，共計派出一千餘位官兵參與，這項計畫在解除機密等級後， 空軍軍史館本週舉行「大漠案」執行40年週年特展，還特別邀請當年參與大漠計畫的退伍官兵參觀。

軍方官員指出，曾參與大漠計畫的空軍飛行員相當多，曾任空軍司令的國防部副部長沈一鳴上將，過去就曾奉派到北葉門出任務，也是大漠計畫的一員。

官員今天表示，我國於民國68年應友邦沙烏地阿拉伯王國的邀請，以「大漠案」名義派遣空軍官兵，以沙國名義援助與我國無邦交的北葉門共和國軍事援助外交計畫，迄民國79年結束，共派遣12梯次，共計1000餘人。

官員說，大漠計畫自民國68年迄今已40年，空軍軍史館為此特別辦理「大漠案」執行40年周年特展，展出12梯次援外珍貴史料及文物，希望讓國人了解當年空軍無名英雄為國家付出的貢獻與艱辛史實。

為了讓國人了解當年大漠計畫的過程，多位參與大漠計畫的空軍前輩，包括曾任空軍聯隊長的前民航局長張國政、空軍前35中隊U2偵察機飛行員蔡盛雄等200餘位空軍前輩，都提供特展照片、徽章、衣服等文物，空軍官校副校長王少將為此致贈感謝狀，向空軍袍澤表達敬意和謝忱。

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