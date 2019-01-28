響應世界和平日 蔡英文致函教宗：中國持續威脅台灣

2019-01-28 14:58

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文日前致函天主教教宗方濟各（Pope Francis），響應教宗「2019年世界和平日文告」。蔡英文致教宗函指出，中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。儘管如此，誠如聖座文告引用的法國詩人夏爾沛吉名句，我們相信和平精神必能超越暴力，一如纖弱的花朵掙破石縫努力綻放。夏爾沛吉的人生經驗亦印證了尊重人類自由平等與尊嚴的基本價值，終將超越任何政治意識形態的束縛。

蔡總統致教宗函內容全文如下：

教宗聖座：

聖座2019年世界和平日文告，以「良好的政治是為和平服務」為主題，彰顯和平與政治的密切關係，強調政治若尊重和促進人權、建立公民意識並鼓勵青年，就能成為一種卓越的愛德型態，為和平效勞，本人深感認同與敬佩。聖座的金玉良言如暮鼓晨鐘，提醒從政者勿因名利與權力，忘卻促進和平的神聖任務。

聖座引用已故越南樞機主教阮文順對政治人物的期許，包括言行一致、誠信、願意聆聽、勇於致力團結和根本的變革等，發人深省。1975年越南共產黨執政後，阮文順樞機主教因宗教信仰遭迫害，未經審訊即遭監禁長達13年，期間憑著信仰的力量，驅散獄中的絕望，寫下《希望的旅途》等書，感動無數人。阮樞機獲釋後出任教廷正義和平委員會主席，先教宗若望保祿二世稱他為「希望的證人」，並曾於2000年應邀來台演講，他的見證帶給台灣人民極大心靈鼓舞，因為台灣的處境也是長期處在被壓迫、孤立的國際環境之下，卻從未放棄一直以來所堅持之自由、民主信念。

目前包括教廷在內，全世界只有17個國家承認中華民國，甚至以促進全人類衛生福祉為宗旨的世界衛生組織，亦基於政治因素，將台灣2,300萬人的基本衞生人權排除在外。但台灣並未因此走向報復之路，反而更積極善盡世界公民義務，投入國際人道救援，響應聖座「願祢受讚頌」通諭，落實推動生態環境保護及地球永續發展，更與18個國家簽署移民事務及防制人口販運相關合作協定或備忘錄，展現台灣參與全球性議題及與國際接軌的決心，全力防制人口販運。

2018年6月本人接受《法新社》專訪提問有關中國不斷打壓台灣的看法時回應，若要用兩個字形容台灣，最貼切的字眼是「堅韌」，這並不表示台灣有實力與對岸進行軍備競賽或貿易戰爭，而是因為我們堅信民主與人權的價值，終將引領我們走向康莊大道。

正如諾貝爾和平獎得主劉曉波的親身見證，他被中國強加「煽動顛覆國家政權」的罪名關押至死，但在遞交法庭的陳述書中，卻說「我沒有敵人也沒有仇恨」；並且仍對自由中國的降臨充滿樂觀期待，這是因為他堅信任何力量都無法阻攔人心對自由的嚮往與追求，深切期許中國終能轉變為人權至上的法治國家。劉曉波以生命為代價，沉痛地發出人類對政治的卑微渴望，並殷盼不同的價值、思想、信仰，都能在自己的國家和平共處及相互激盪。台灣曾歷經從威權體制走向民主法治的艱辛過程，也因為許多前輩的犧牲與奮鬥，才有今日的民主與自由，我們極為珍惜這得來不易的成果，樂願與世界分享台灣的民主化經驗。

2018年適逢第一次世界大戰結束100年，以及世界人權宣言通過70周年，聖座也呼籲停止「無節制的武器擴散」和「逐步惡化的恐嚇」。歷史告訴我們，戰爭和以暴制暴無法解決問題，從政者應該揚棄僵化的對抗立場，發揮人類的智慧，以理性對話建構爭端解決機制。

身為國家的領導人，本人十分重視並隨時掌握國際局勢的變化，在充滿不確定的國際環境下，為台灣找到生存發展的空間乃當務之急的責任。呼籲中國必須正視中華民國台灣存在的事實；必須尊重台灣全體人民對自由民主的堅持；必須以和平對等的方式來處理雙方之間的歧異；必須由政府或政府所授權的公權力機構坐下來談，這「四個必須」才是兩岸關係朝向正面發展最基本、也最關鍵的基礎。

中國迄未放棄武力侵犯台灣的威脅，也持續在國際間施壓限縮台灣的生存空間，矮化我們的國家地位。儘管如此，誠如聖座文告引用的法國詩人夏爾沛吉名句，我們相信和平精神必能超越暴力，一如纖弱的花朵掙破石縫努力綻放。夏爾沛吉的人生經驗亦印證了尊重人類自由平等與尊嚴的基本價值，終將超越任何政治意識形態的束縛。

謹向聖座申致最崇高之敬意，並祝

聖躬康泰

教運昌隆

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