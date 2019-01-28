無法控制陳思宇抹黑？網友反酸柯P：那你還要民進黨交戰犯

2019-01-28 15:21

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨何志偉於北市立委補選中獲勝，並嗆代表白色力量的陳思宇用卑劣手段造謠生事，是他看過「最黑、最骯髒的選舉模式」，而台北市長柯文哲今（28）日回應，強調「不是我寫劇本給他讀啊」、「我們也不可能百分之百下指導棋」，疑似切割的回應引來網友質疑雙重標準，憑什麼要求民進黨交戰犯。

何志偉在宣布當選後的致詞中，痛批陳思宇父女用卑劣手段造謠生事，例如從一開始「政二代」到看板事件、「看腹肌」事件、選舉經費、雙重國籍、賄選等攻擊。除此之外，何志偉更3度點名柯文哲，質問為何沒有去遏止惡質選舉，「這就是你所謂白色力量嗎？是你嚴重變質了嗎？還是你根本不是白色力量了？」

何志偉於九合一選舉前曾稱柯文哲是「退流行的髒髒包」，立委補選前又說兩人是「好朋友」，現在又對白色力量開嗆，柯文哲今日受訪時又酸何志偉是「選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣」。但對於是否放縱陳思宇父女攻擊對手，柯文哲則稱「又不是我寫劇本給他讀」、「我們有支持的對象，我們也不可能百分之百下指導棋」。

對於如此回應，不少網友質疑柯文哲雙重標準，因為柯文哲過去主張不打負面選戰，並要民進黨交出抹黑器捐案的戰犯，如今撇清責任根本是「次元切割刀」，「開始縱容推出來的人負面選舉，白色力量跟藍綠有差嗎」、「之前叫人家交戰犯，現在你家陳思宇怎麼沒用同標準」、「當今最會自助餐跟雙重標準的政客=柯文哲」、「他不能控制陳思宇，卻要DPP控制吳祥輝，雙重標準飆起來」。

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