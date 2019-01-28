歐鴻鍊指謝長廷曾說蘇啟誠有憂鬱症 謝：拿出證據就下台

2019-01-28 13:42

〔駐日特派員林翠儀／東京28日報導〕前外交部長歐鴻鍊上電台放話，指駐日代謝長廷為了卸罪，說前大阪處長蘇啟誠有憂鬱症所以自殺，謝長廷27日駁斥這是假消息，他還表示，只要拿出證據證明他說過蘇處長有憂鬰症，他就道歉下台，謝長廷表示，要他下台很簡單，「不要一直講，拿出一次證據就可以」，不然一直操作假消息要他下台，「坦白講就是死也死不暝目」。

謝長廷27日受日本台僑團體「全日本台灣連合會」之邀，於該會的新年會中以「2018年九合一選後台日關係展望」為題 發表演題。會中他也提到近半年來與假消息對抗的心路歷程。謝長廷向在場的台僑表示，大家有看到他的臉書，不妥協就變得有爭議，他們說「謝長廷很有爭議」，但他絕對不妥協，只要有這種信心一定能贏，因為怕有爭議就不講，那是錯誤的。

謝長廷表示，台灣內的中國勢力反對民進黨和日本接近，所以用反對解除日食進口管制，不要台灣跟日本改善關係，但相對的中國卻在此時釋出善意拉攏日本。他指出，中國明顯採行「拉日孤台」策略，台灣內部的中國勢力要執行這個策略，由於他表態台日關係一定要好，所以變成眼中釘，每天都要他下台，「連我打一個噴嚏，他們也說你沒有資格，要下台」。

對於近來似乎有一股看不到的力量想逼他下台，謝長廷在會中接受記者訪問時表示，他也不知道哪些人、為什麼，基本上他是推動台灣跟日本的友好關係，這攸關台灣利益，台日友好是對台灣安全發展有利，有人誤會認為他是「助日」，甚至說是「媚日」，其實並非如此。

有些人可能是反日，想破壞台日關係，所以認為他是眼中釘，認為台灣和日本結合太緊密，對他們要達到他們的目的是不利的，所以他們要來妨礙我也不一定，謝長廷說他也覺得很奇怪，「一直打擊我對他們有什麼好處」。

他表示，這半年來所有用來打擊他的消息都是假的，說跟高層不和、外交部要架空他、日方對他不滿在抗議，還有說曾說過蘇處長有憂鬰症，這都是假的。

還有人放話說明年總統大選時，要把謝長廷的事情拿出來講，謝長廷表示，要講也不用等到明年，現在只要拿出證據證明他有說過蘇處長有憂鬰症，他就道歉下台。謝長廷說，要他下台很簡單，只要拿出一次證據就可以，但一直都是假的，然後就是要他下台，「坦白講就是死也死不暝目」。

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