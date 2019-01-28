轟黨中央打順風球 中市藍議員︰要找回感動人民的力量

2019-01-28 13:49

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議會國民黨團今天舉行幹部交接，素有「議會大砲」之稱的楊正中議員開轟說，在野時沒看到中央長官來加油打氣，現在執政就下來了，只會打順風球，「一個在野黨不能找回感動人民的力量，不會成為執政黨」，台下議員拍手叫好！

這次國民黨團幹部交接，中央黨部派副秘書長杜建德監交，市長盧秀燕則出訪香港行銷台中各項產品，由副市長楊瓊瓔、陳子敬率領市府一級主管到場恭賀，楊瓊瓔一連說了5次「拜託」，希望議會國民黨團支持市府政策。

杜建德表示，重回執政的感覺真好！議會有監督的職責，但該給市府的預算還是要給，希望黨籍議員多幫忙國民黨救國家，團結就是力量，支持市府的政策和預算。

新任黨團書記長張瀞分表示，新市府團隊要記取前車之鑑，要注重民意、接地氣，減少煙火式的預算，增加地方建設，也希望市府好好和議會、議員溝通，施政透明化、不要遮遮掩掩，該改進就改進，讓府會更和諧。

交接典禮結束後，市議員楊正中衝上台說，以前變成在野黨，黨中央長官沒來為黨團加油打氣，現在台中重新執政了，中央長官就來監交打氣；他呼籲，中央長官不要只會打順風球，要來接地氣，一個在野黨如果不能找回感動人民的力量，不會成為執政黨。台下議員拍手叫好！

杜建德副秘書長則沒聽完楊正中發言，即先行離席。本屆國民黨黨團由張瀞分接任書記長，陳政顯擔任執行長，3位副書記長分別由市議員賴朝國、賴義鍠及吳瓊華接任。

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