台南立委補選艱困 謝龍介爆：選民一再問韓國瑜何時來？

2019-01-28 12:39

〔記者萬于甄／台南報導〕台北、台中立委補選落幕，國民兩黨各拿下一席，台南立委補選農曆年後登場，國民黨參選人謝龍介緊抓「韓流」效應，但選民迄今遲遲等不到人，謝龍介今總算開口保證說，「2月份，年過了以後一定會來」。

謝龍介表示，許多農漁民、勞工現在看到他就問，「韓國瑜什麼時候來？」，連服務處登記想領取韓國瑜春聯、紅包袋的人數，堪比前總統馬英九的聲量人氣，「韓流」還很強，但也是要尊重韓國瑜的時間，他說會排2月份，年過了就會來，也希望台南鄉親再等一下。

謝龍介也說，台南第二選區是深綠的艱困選區，從台北市的選舉結果顯現，綠營的基層實力還在，所以雖然台南二選區很綠，但也有些分裂，是否造成傷害目前尚未看見，未來會以「陸海空」聯合作戰，讓農漁民、勞工共同全力支持，台南立委補選還是很有信心。

國民黨台南市黨部今在第二選區宣布新一代發言人團隊，找來3名平均年齡30多歲的青年朋友，要讓選民打破國民黨以往穿西裝、皮鞋的刻板印象，分別是34歲的黃淑貞、27歲的歐宇婷與31歲的王爾豪，謝龍介也說，這組合是外才好、內才優、在地化、接地氣的年輕化組合。

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