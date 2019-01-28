一國兩制走樣 香港民主之父：台灣當然不感興趣

2019-01-28 12:33

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國拋出「探索一國兩制台灣方案」，遭台灣嚴詞拒絕。香港民主黨創黨成員、資深律師李柱銘今天表示，中國中央政府在2014年白皮書後，就和原版一國兩制「走了反方向」，台灣當然不會對一國兩制感興趣。李柱銘認為唯有走回鄧小平對港藍圖，落實「港人治港、高度自治」的真民主，中國才能向世界證明自己是「改革者」，而非獨裁者。

香港資深民主人士李柱銘近期頻繁走訪英國、德國與法國等地，現正應中華港澳之友協會邀請訪問台灣，今天並召開記者會，談香港「一國兩制」遭遇到的問題。李柱銘說，中國國務院於2014年首次就香港「一國兩制」落實發表白皮書，表明「中央政府對香港擁有全面管治權」，和原版一國兩制「走了反方向」。因為中國前領導人鄧小平所說的一國兩制，是「港人治港、高度自治」，和「中央全面管治權」是完全不同的概念。

李柱銘比喻說，中央和香港就像父子一起坐翹翹板，「大的一方一定要全力幫助小的一方、靠向中間」，而中央若繼續執行這樣的對港政策，就像坐在板的盡頭，無法平衡。他呼籲中央「一定要回到鄧小平所說的一國兩制」，依照中英聯合聲明和基本法落實民主，在中央和香港之間建立互信。

李柱銘說，香港的核心價值是民主、法治、自由，中央「什麼都要管是行不通的」，而「現在的特首永遠都是聽話」，無法說服港人，他會為港人利益努力；最重要的就是在香港實施「真的民主」，港人透過選票選出支持的特首和全部的立法會議員，「一國兩制才有機會」。

對於中國國家主席習近平最近提出「探索一國兩制台灣方案」，李柱銘認同和平統一台灣，但如果希望台灣用香港這個模式統一，「我相信是困難的」，因為中央用權力控制香港，台灣當然不會對一國兩制感興趣。

國際局勢漸漸出現圍堵中國情形，李柱銘向中國中央疾呼，應透過落實香港真民主，立下好的榜樣，讓全世界領導人認同「習近平是開放改革者，不是獨裁者」，中國在國際上的道路也才能順利。李也提出見解說，鄧小平當初設計一國兩制，其實不只是為香港、澳門、台灣，「其實是為全中國」，希望讓50年不變的香港為中國內地帶來改變。

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