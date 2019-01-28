老蔣反共手諭：通匪者全家治罪 學者譏以此標準看現在國民黨...

2019-01-28 12:06

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國家主席習近平日前提出探索一國兩制的台灣方案，意圖統戰併吞台灣，引發台灣社會強烈反彈，卻未見中國國民黨言詞捍衛中華民國，更未主張國民黨總裁蔣介石的反共立場；對此，學者諷刺地表示，若以老蔣當年反共標準來看，等於是整個黨都在通匪。

南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗表示，1948年3月國共內戰時，蔣介石曾手諭時任國防部長的白崇禧和參謀次長林蔚，老蔣曰：「各綏靖區司令官，對於地方自衛團隊以及各地保甲組織與併村築寨、屯糧、修路等辦法，應嚴格組訓與實施，以期達成地方自衛之任務。魯中、魯西、蘇北各受匪化最深之地區，尤應加強實施。」

蔣介石在手諭提及，「人民如有隱匿匪情，通匪窩匪者，處以死刑，一家通匪者，全家治罪。一村一鄉通匪者，燒毀其村落鄉鎮，地方保甲人員並應連帶負責，按其情節予以懲處。」

蔣介石要求，「同時運用軍事、政治、經濟之力量，保障其安全、安定其生活、恢復其生產。如此使人民不敢通匪、不願通匪，則共匪無所使其技倆矣。希即依照中迭次有關之指示，擬訂整個簡單明確之方案，以及中央考核監督之辦法呈核，俾使本月十五日提出綏靖會議公決為要。」

羅承宗指出，蔣介石在3月6日發出的手諭，明確要求國防部長白崇禧等人，研擬加強地方自衛、保甲力量的有效辦法，此手諭史料典藏於國史館「蔣中正總統文物」，國民黨人士可好好研究國民黨當年如何反共。

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