是否再投身明年立委選舉 陳炳甫：成功不必在我

2019-01-28 11:39

〔記者鍾泓良／台北報導〕立委補選落幕，由民進黨立委候選人何志偉當選。國民黨立委候選人陳炳甫今天到士林區謝票時再被問到是否將要再挑戰明年該區立委選舉，他說，國民黨裡面人才濟濟，這次是時間比較趕，所以大家來不及準備，才徵召他出來打選戰，未來1年時間他相信，藍營還有更強更好的人選在，「成功不必在我」 。

陳炳甫表示，經過分析，大同區維持原有票源，比較可惜的是士林區沒有開出國民黨該有的基本盤，光是社子地區我們就大輸3千多票，等於落後何志偉是7千票中的一半。

對於慘敗原因，陳炳甫說，大同跟士林雖然都是深綠選區，但自己與姊姊陳玉梅過去在大同服務20年，換得一些認同，相對地士林區對他相當陌生，成為慘敗的原因之一。

對於這次選票差距很近，是否認為民進黨尚未從去年底敗選恢復，陳炳甫說，民進黨在剩下執政期間應多為人民百姓設想，從民意當作出發點，不然接下來政治失去更多民心。

而對於「柯家軍」無黨籍立委候選人陳思宇慘敗以及台北市長柯文哲下一步，陳炳甫分析，柯要維持聲量，就不能再像過去最後5秒鐘才做決定，要打總統選舉就要面臨組黨議題，而組黨後也要面臨各省柯家軍、白色力量及不分區立委的問題，這些都不可能是最後5秒鐘做決定。

對於柯文哲是否要藉由這次立委補選挑戰2020總統大選，陳炳甫說，這次補選時間很短，但也顯示柯要把自身熱能轉移到子弟兵身上看起來是比較難，但如果正式組成政黨，也許情況都有不同。

而原本有預告柯文哲的組織動員「民兵」恐影響選舉，最後卻未出現。陳炳甫說，這次投票率只有3成，屬於過去補選最低的投票率，顯示不只是柯文哲的民兵沒起來，國民黨組織動員能力似乎也沒那麼強，這是整體問題。

至於這次是否代表柯文哲與高雄市長韓國瑜的「韓柯對決」，陳炳甫說，因為雙方沒有正面衝突，不認為有所謂的「韓柯對決」。

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