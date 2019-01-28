立委補選投票率低 沈智慧：政治帶給人民負面想法

2019-01-28 11:18

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市第5選區（北屯、北區）立委補選當選人沈智慧今日上午進行謝票，對於這次投票率僅25.34％，她表示，選情很冷，她在選前就看出端倪，人民期待政治帶來希望，但政治卻帶給人民太多負面的想法。

台中市第5選區立委補選投票率僅25.34％，創下台中縣市合併升格後，3次立委補選的最低紀錄。

沈智慧在謝票前接受媒體訪問時指出，這次選情很冷，她在掃街拜票的時候就看出端倪，會支持的人非常興奮，大多數人卻是冷漠的，昨天在催票時，有些選民的反應是「自己正在忙，家裡已經有人去投票了」，她第一次聽到「派代表去投票」，這是未來要反省的地方，人民期待修身養性，期待政治帶來希望，但政治帶給人民太多負面的想法。

沈智慧表示，民意如流水，選舉過後，藍營更要戒慎小心，必須思考如何接地氣，如果不接地氣、不好好表現，人民會用選票抉擇的。有人說未來會有第三黨，她認為國民黨如果在未來1年、半年，甚至3個月內沒有好好表現，第三勢力崛起不無可能。

至於進入立法院將如何表現？沈智慧說，已經請助理整理出她在選舉期間承諾的事情，2月1日到立法院報到後，就會著手進行。她離開立法院11年，裡面的人事都不一樣了，要重新學習，也會配合國民黨團。

她也表示，未來1年有很多議題要討論，其中最急迫的是落實去年公投結果，目前為止沒有看到執政當局有善意的回應或修法動作，以及2月底要完成課綱內容的調整，她就任立委後，會找相關家長協會代表一起拜會教育部，對課綱表達看法，如果政府還是視而不見、聽而不聞，會慢慢增高強度，最後不惜走上街頭。

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