何志偉批放縱陳家父女攻擊 柯P：又不是我寫劇本給他們讀

2019-01-28 10:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選結果昨出爐，民進黨候選人何志偉以3萬8591票當選，他在當選感言中痛批台北市長柯文哲，放縱「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇父女用卑劣手段造謠生事，怒斥這是他看過「最黑、最骯髒的選舉模式」。對此，柯文哲今僅冷回「又不是我寫劇本叫他們讀的」，就算有支持的對象，也不可能百分百下指導棋，切割意味濃厚。

柯文哲今早沒有公開行程，安排於市長室外受訪。聽到何志偉批評這次選舉，柯酸回「還好啦，他選前一個樣，選後一個樣，今天又一個樣。」

至於放縱陳思宇父女攻擊對手一事，柯則喊冤說「又不是我寫劇本給他讀啊，對不對。」他說，自己當然是給她站台，但不能這樣就說放縱，因為選舉中，候選人還是最主要的一個因素。

對於「有沒有提醒陳不要一直攻擊別人」，柯沒有正面回應，僅強調：「我們有支持的對象，我們也不可能百分之百下指導棋。」

談及白色力量是否變質，柯則再次說，他一直認為台灣選舉費用太高，是台灣政治敗壞的開始，這個信念沒有改變。

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