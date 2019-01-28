守住北市立委席次 卓榮泰：暫時讓民進黨站穩腳步

2019-01-28 10:52

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北市立委補選由民進黨候選人何志偉取勝，擊敗國民黨的陳炳甫與象徵第三勢力的無黨籍候選人陳思宇。對此，民進黨主席卓榮泰今接受廣播訪問表示，這場選舉只是讓民進黨暫時站穩了腳步。至於未來與第三勢力的競合關係，卓榮泰說，選舉結果對第三勢力是個挫折，但不等於第三勢力有多大的消減。

被問到何志偉的勝選是否有為卓榮泰黨主席的地位加持？卓榮泰說，選戰結果只是讓民進黨站穩了腳步，「這個不在打個人地位，是整個黨要往上拉升的時候，昨天只是我們暫時站穩了腳步而已，我們更知道接下來要怎麼做，這個才重要。」

至於第三勢力對民進黨候選人是否有造成威脅？卓榮泰說，年輕人參選是件好事，但應該要讓人覺得她很有活力、創意跟想法，但陳思宇這次在選舉中犯了一些選舉上致命的錯誤，造成她一直沒辦法把聲勢拉開，對第三勢力是個重大的挫折，但似乎也不等於第三勢力會消減。

而針對民進黨未來與第三勢力的關係，卓榮泰表示，民進黨現在是執政黨，總統大選的目標就是要保住政權，因此完全沒有討價還價的空間，一定會提名自己的總統候選人，用最大力量維繫本土政權。在立委選舉上，仍然可以跟第三勢力協調，但總統大選一定會提自己人，完全沒有討價還價的空間。

至於是否會提名柯文哲當副手，卓榮泰則回應，「他沒有這樣的準備吧。」

第一場立委補選結束後，卓榮泰隨即又對3月的台南、新北及彰化立委補選定下「保二搶一」的目標，也就是保住原有台南、新北的立委席次，並希望攻下彰化這席立委。卓榮泰表示，他計畫3月1日後會長時間進駐彰化，對選民展現把彰化當成選舉重鎮的決心。

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