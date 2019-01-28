沒政黨要動員基層 柯P坦言：相當困難

2019-01-28 10:38

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市立委補選昨落幕，白色力量慘敗！「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇僅拿下9千多票，被藍綠兩黨狠甩腦後，外界解讀柯P光環不再。柯文哲今受訪對此說，自己也沒有什麼光環，選前看民調就差不多這樣，這跟組不組黨沒有關係，但他也坦言，沒有政黨要動員基層，「相當困難」。

柯文哲今早沒有公開行程，安排在市長室外受訪，談到陳思宇選情，柯重申，不管成功失敗，都是生命中的一部分，「成功要寫檢討報告，失敗只是要寫更多而已呀！」但連去年九合一選舉的檢討報告，到現在兩個月了都還沒出爐，所以沒有寫這麼快。

對於自己是否光環不再、人氣不如以往，柯只淡回「我也沒什麼光環，差不多吧，我沒什麼意見。」

柯文哲說，這跟組不組黨好像也沒有什麼關係，是不是因為沒有政黨奧援，所以大輸藍綠，這還要想一下，可是台北的投票率只有30%，台中聽說更低，僅25%。

面對媒體追問是否影響組黨意願？柯表示，他不曉得有沒有影響，人的思想是連續性步驟，就是不斷在想不斷修正，但這種組織戰，也不是一天兩天，甚至一年兩年可以做起來，沒有那麼容易，不過沒有政黨要動員基層，的確是「相當困難」。

談到自己的高人氣似乎沒有辦法轉嫁到陳思宇身上，柯沒有正面回應，另舉他的民調支持度為例，指已經過了五年，還是沒有第二個人有相同的pattern跟模式，就是在年輕人支持度很高，過了45歲就開始下降，「我想了很久，問過很多人，問過很多政治學者、老師，沒有人可以回答這問題。」

至於陳思宇敗選後說要繼續追隨，還會不會是柯家軍的一員？柯打太極說，「畢竟她在市府工作過四年，還是我們團隊的。」

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