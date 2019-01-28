用立委補選處理掉陳思宇？柯P：聽名嘴講話會損害智商

2019-01-28 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇昨（27）日於政論節目上轉述「知情人士」說法指稱，代表白色力量參選的北市前觀傳局長陳思宇在市府內其實人緣很差，台北市長柯文哲只將立委補選結果看為「真實民調」，除了不期待勝選外也順勢將她弄走。對此柯文哲今（28）早表示，名嘴說話都不負責任，政論節目看久會損害智商。

王浩宇在昨日播出的三立「鄭知道了」節目中表示，據柯文哲身邊做事的朋友轉述，柯文哲開會時曾透露，這次選舉定調為「真實民調」，陳思宇是否當選不重要，只是個測試工具。除此之外，王浩宇又稱陳思宇在市府內人緣很差，所有人都希望她走，柯文哲怕被說忘恩負義，「所以他就想把陳思宇趁這個方式（立委補選）把她處理掉」。

對此，柯文哲今日上午接受媒體聯訪時不屑地嘆口氣：「現在名嘴在電視上講話也不用負責任，雖然有時候看起來很好看，但是我覺得看多了對智商還是損害」。

而對於陳思宇於敗選後表示自己還是會追隨柯文哲，柯文哲則表示，畢竟都在這裡工作了4年，還是團隊的一員。

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