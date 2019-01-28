回嗆何志偉 柯P：選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣

2019-01-28 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕白色力量陳思宇於昨（27）日立委補選中慘敗，民進黨勝選人何志偉痛批陳思宇打抹黑選戰，背後的台北市長柯文哲也放任不管。而對於何志偉過去曾稱自己是髒髒包，選前又說兩人是好朋友，現在又對白色力量開嗆，柯文哲今（28）日表示，何志偉就是「選前一個樣、選後一個樣、今天又一個樣」。

柯文哲今早接受媒體聯訪，對於陳思宇大敗，柯文哲表示不管成功失敗都是生命中的一部分，成功要寫檢討報告，失敗只是要寫更多而已，但是也沒那麼快，像2018年市長選舉的報告到現在還沒寫完。而對於敗選是否代表自身光環消退？柯文哲只淡然表示「我也沒什麼光環，差不多吧，我沒什麼意見」、「不曉得，還在思考」。

而對於選舉缺乏政黨奧援是否與選情不振有關，又是否會影響到組黨意願？柯文哲表示，他不曉得有沒有影響，人的思想是連續性步驟，就是不斷在想不斷修正，組織戰也不是1天2天、1年2年就可以做得起來，不過沒有政黨要動員基層，的確是「相當困難」。但自己還是堅持「選舉費用太高，是台灣選舉敗壞的開始」，這個想法沒有改變。

而對於何志偉昨日開嗆白色力量打抹黑選戰，柯文哲只表示：「還好啦，反正他選前一個樣，選後一個樣，今天應該又一個樣」，而對於是否放任陳氏父女打負面選戰，柯文哲只表示「不是自己寫劇本給人讀」，不可能每步都下指導棋，重點還是在候選人。

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