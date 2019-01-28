豈止挑戰10年 這兩人挑戰13年…

〔記者陳鳳麗／南投報導〕總統蔡英文最近在臉書「挑戰10年」，貼出10年前後對比照，南投縣關心政治的地方人士，則翻找出蔡英文和吳敦義2005年10月照片，兩人13年前後髮型差不多，身形部分小英略胖一點點，吳敦義則變瘦了。

政治人物最近也跟上「挑戰10年」的熱潮，即使自己不跟，也會有媒體或地方人士幫忙挑戰，南投縣草屯鎮有關注政治的民眾，就幫蔡英文總統和現任國民黨主席吳敦義「挑戰13年」，地點都是南投縣，對比年份是2005年和2018年。

小英總統2005年10月是到名間鄉幫當時代表民進黨參選南投縣長的蔡煌瑯造勢，當時她是清湯掛麵短髮，笑容比現在靦腆。13年後的2018年，她則是到中興新村為民進黨南投縣長候選人洪國浩站台，13年前、後髮型沒有變太多，身材略發福一點。

「草屯人」吳敦義2004年返鄉參選區域立委，2005年10月則與馬英九同台，幫國民黨南投縣長候選人李朝卿站台，當時他留平頭，去年11月他回到草屯鎮，為該黨草屯鎮長候選人簡景賢拉抬聲勢的照片，髮型還是平頭，只是身材明顯變瘦。

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