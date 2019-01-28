消失的總統令！外交部反悔撤銷駐韓副代表派令

2019-01-28 09:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕消失的總統令！外交部原規劃派台灣智庫國際事務部主任董思齊接任駐韓副代表，但擔憂「口譯哥效應」，在總統府發布人令後反悔撤回。外交部今天表示，是與董深入討論後撤銷；董思齊今則不願多談此事。

立法院去年三讀通過修正「駐外機構組織通則」，開放外館可派任特任公使、副代表，最多十人。相關修法推動始於前外長李大維時期，希望將外交人才來源海納百川，為經濟、軍事等專業背景人才開放管道故修法。而後我駐史瓦帝尼前大使陳經銓去年6月積勞成疾病倒，外交部緊急派任前外交部主秘蔡明耀擔任特任公使穩固邦誼，是修法後第一次適用相關規定。

外交部長吳釗燮去年上任後，則鎖定美、日、韓陸續規劃新人事布局，原擬定機要趙怡翔赴美、蔡明耀赴日、董思齊赴韓擔任政務副代表。但趙怡翔擔任副代表在內部即引發爭議，外交部最後改派趙怡翔擔任駐美代表處一等諮議，並以政治組長名銜對外洽公。

至於駐日與駐韓人事，總統府原已在1月9日發布總統令，公布蔡明耀與董斯齊人事。外交部卻因為趙怡翔人事案風波未平，反悔撤銷人令，總統府網站也僅公告該人令半天就撤下。

一般而言，總統府人令與外交部派令同時發布，人令公告後撤下非常罕見。外交部今天表示，經涉韓事務人力全盤考量，及與董主任深入討論後，同意撤銷其人事派令；董思齊今天則不願多作回應，僅表示請外界參照外交部回應。

董思齊為台大政治學博士，現任海峽交流基金會顧問、台韓國會議員友好協會秘書長，曾擔任韓國高麗大學和平與民主研究所及亞細亞問題研究所客座研究員，專研東北亞安全、韓國政經發展及外交戰略議題，為一學術背景豐厚的新生代學者。

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