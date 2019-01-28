高雄氣爆裝置藝術被抹黑 尹立：造假的還算是人？

2019-01-28 08:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕氣爆相關議題近期頻遭刻意操作，連得獎的紀念裝置藝術也被點名，前高市文化局長尹立昨夜透過臉書表示，各類假訊息充斥、製造社會對立，已不知有多少次解釋，但有特定立場或為政治抹黑的人、願意聽進去嗎？到底為什麼要抹黑？「人在做，天在看，這些造假抹黑的還算是人嗎？」

尹立指出，昨接到友人傳訊息，點名文化局執行的紀念裝置藝術計畫，被簡化的謠言所引導，你覺得在1500坪的空間上設置地景式的藝術裝置需要花多少錢？

尹立強調，這件作品經過嚴謹程序推動，且剛得到第六屆台灣景觀大賞「優質獎」，連得獎作品也要造謠抹黑、大打泥巴戰，讓各類假訊息充斥，製造社會對立，已經不知道有多少次解釋，但有特定立場或為了政治抹黑的人，願意聽進去嗎？

他說明，整個氣爆復原過程，文化局主要做三件事：一、氣爆過後為心靈重建，推動一系列表演活動，二，為整個氣爆復原重建，留下相關資料紀實出版，三、永久的氣爆紀念。

他說，氣爆結束，社會以及議會即有許多建議，包含紀念館、紀念碑的設立，文化局隨後在善款委員會提案，歷經一次公開徵求、一次邀請比件，並結合公開展示的社會參與問券，及眾多委員（包含災情代表）投票後產生。

尹立呼籲，文化局有提供相關內容的圖表（如副檔圖片），至少先讀一下，不要急著栽贓抹黑。

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