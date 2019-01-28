蔡英文網路聲量近期爆漲 學者：讓人民有感才是關鍵

2019-01-28 08:23

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文自元旦後強硬回應中國國家主席習近平談話，因此網路聲量暴漲，更被許多網友稱為「辣台妹」，而昨日是立委補選日，文化大學廣告系主任鈕則勳認為，就補選得票率來看，蔡英文與蘇內閣的網路行銷效果並不顯著，他強調網路行銷僅是戰術，但執政重要的是戰略，回應民眾需求才是致勝關鍵。

根據《蘋果日報》報導，鈕則勳指出，何志偉昨日得票率未過半，與過去姚文智大勝的狀況不同，此次在深綠票倉僅小勝，民進黨聲勢應「只有止跌，尚未回升」。針對蔡團隊的網路行銷，鈕則勳直言整體效應並沒有影響到選舉結果，蔡英文近來貼文挑動兩岸敏感神經，雖鞏固綠營選票，但如果要順利連任，應該是要掌握中間及淺藍選票，這時就必須拿出拚經濟的實際作為。

鈕則勳認為，蔡英文在元旦後的網路聲量屬於「戰術」，但要贏得選戰的重點在於「戰略」，如何讓民眾有感才是關鍵。鈕則勳也舉例，先前蔡英文的官方LINE還提醒對統一發票，讓人懷疑「難道沒有行政單位」了嗎？他建議蔡政府在網路操作要拿捏準頭，為做而做反而會失去元首高度。

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