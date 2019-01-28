台海無間道！被中國關押最久情報員 楊銘中回家了...

2019-01-28 08:34

〔即時新聞／綜合報導〕因參與代號「少康專案」計畫，我國情報員姚嘉珍與楊銘中自1999年遭中國關押，其中姚嘉珍在減刑後，去年6月出獄返台；現在傳出，楊銘中在上週服刑期滿獲釋，由家人陪同回台，為我方被中國關押最久的情報員。不過，楊銘中的母親已經過世，等不到兒子回家，留下遺憾。

1996年台海危機，中國對台海試射飛彈，楊銘中等人此時投入重要情報工作，1999年爆發震驚各界的「劉連昆台諜案」，當中負責與劉聯絡的台灣情報員姚嘉珍及楊銘中遭中國關押，分別於去年6月、今年1月出獄。

劉連昆為前中國解放軍少將，在任時曾表達對中國六四事件的不滿；1992年間被我國軍情局吸收，直到1999年事跡敗露、遭逮捕並執行死刑，多年來提供我國大量珍貴情報。劉連昆案爆發後，我國軍情局派駐中國與劉聯絡的情報員姚嘉珍、楊銘中也先後被捕。

楊銘中1999年從中國上海準備登機返台時遭捕，當時他才剛新婚，先被判死刑，死緩2年，後改判無期徒刑，再減為19年。

《中國時報》報導，楊銘中失事後，他的母親陳宜善女士相當擔憂，還曾寫信給中國高層，希望放楊銘中出獄，但又不知該寄到何處，後來曾赴北京探望兒子2次。

報導引述消息人士說法，楊銘中由其大姊等家人在「123自由日」當天接應搭機回台，返台後依慣例要向軍情局做任務歸詢報告。遺憾地是，楊銘中的母親已經過世，無法與回家的兒子團聚。

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