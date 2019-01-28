口譯哥效應延燒？ 傳外交部原派他任駐韓急喊卡...

2019-01-28 07:41

〔即時新聞／綜合報導〕「口譯哥」趙怡翔出任駐美代表處政治組組長，引起藍營人士批評，根據《聯合報》報導，原本外交部同一時間要派台灣智庫國際事務部主任董思齊接任駐韓副代表，但受到「口譯哥」風波影響，此人事案在總統府網站發布半天就喊卡。

報導指出，「口譯哥」風波影響，董思齊出任駐韓副代表也被急踩剎車，不少已在網站上看到的人大感疑惑。

報導也提到，外交部長吳釗燮原是要讓趙怡翔、董思齊，以及台灣日本關係協會秘書長張淑玲，分任駐美、駐韓、駐日副代表，但3項人事任命都因為趙怡翔風波受阻，董思齊駐韓喊卡，張淑玲也先到橫濱擔任分處長。

有知情人士解釋，董思齊對朝鮮半島局勢深入了解，受民進黨倚重，董是綠營中少數能夠分析半島情勢的學者，因此民進黨一度希望由他出任駐韓副代表，但由於口譯哥事件，為避免破壞體制風波繼續延燒，人事案緊急喊卡。

根據《蘋果》報導，外交部針對此事回應，董原是內定駐韓副代表，但經外交部涉韓事務人力的全盤考量，並與董深入討論後，同意撤銷其人事派令。

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