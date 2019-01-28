陳思宇慘敗柯P是否會組黨？ 學者給這個答案...

2019-01-28 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕被視為台北市長柯文哲嫡系子弟兵的北市府前觀傳局長陳思宇，代表「柯家軍」出征立委補選慘敗，外界好奇「白色力量」是否光環不再，不過學者認為，從此次選舉結果來看，藍綠得票結果差距不大，陳思宇慘敗凸顯空氣票仍不敵基層組織戰，反而會強化柯文哲組黨念頭。

中山大學政治系教授廖達琪接受《蘋果》採訪認為，陳思宇慘敗可以預期，對柯文哲來說是提醒，選市長可以只靠空氣票，但選總統、立委恐怕不能沒有基層組織，此次白色力量慘敗，應會強化柯文哲組黨的念頭，柯組黨應是勢在必行。

另外，台大政治系教授王業立則認為，陳思宇慘敗不致於影響柯文哲問鼎總統的聲勢，因為畢竟陳思宇不是柯的分身，兩人也不能互相類比，且陳無論在基層經營、競選資源都明顯比另位兩位候選人少，最終落選可預期。

柯幕僚則說，這場補選比較像是練兵，至於柯文哲組黨，目前是「有想法，沒行動」，並非一時半刻就能完成，因此柯目前還是會先把市政做好。

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