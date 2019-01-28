5500萬人按讚！到底多少中國網友翻牆到台灣？

2019-01-28 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國建立「網路長城」讓境內民眾無法連上Google、Facebook等境外社群網路，但不少中國網友依舊設法「翻牆」上網，有民眾發現，進入台灣網域的中國網友數量疑似高達數千萬人，光是中國電信設備大廠「華為台灣」的臉書粉絲專頁按讚人數就遠超過全台人口兩倍以上。

網友將新發現張貼到臉書社團「爆廢公社二館」，當中能見1張「華為台灣」臉書粉絲專頁的擷圖，詭異的是，該粉絲專頁網域設定為「中文（台灣）」，按讚的粉絲數量截至發稿時竟高達5527萬6542人，但每篇華為粉專推文按讚人數則僅有十位數至千位數，顯然絕大多數按讚的粉絲與這個粉專幾乎沒有互動。

PO文者對此相當訝異，「讚數讓我有點嚇尿，現在翻牆的真的有這麼多」？網友們得知訊息也瞠目結舌，紛紛留言指出「間接證實，各國政府的憂心是正確的」、「5千5百萬，比台灣總人口還要多」，但也有網友認為，該粉絲專頁以「huawei mobile」也可搜尋到，因此按讚人數應不只來自中國。

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