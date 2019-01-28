白色力量慘敗！他點出「這件事」 溫朗東：別高興太早

2019-01-28 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區士林、大同立委補選在昨（27）日落幕，民進黨何志偉以3萬8591票當選；代表「白色力量」投入選戰的前台北市觀傳局長陳思宇，則以9689的得票、11.99%的得票率慘敗。對此，評論家溫朗東表示「不要高興得太早」，因為藍營正抓準機會搧風點火，激化白綠衝突。

本次台北市立委補選結果，由何志偉3萬8591票當選；國民黨籍陳炳甫獲得3萬1532票；陳思宇則僅獲9689票。對此，溫朗東提醒，雖然這次綠勝白敗，但是不要高興得太早，也不要挑釁追打柯粉，因為現在是藍營搧風點火的時機。溫朗東認為，國民黨沒有主動設定議題的能力，一旦設定出統一牌，會被唾棄，所以藍營過去收割公民團體的監督力量，現在製造白綠之間的裂痕。

溫朗東認為，柯文哲的政治實力還在，只是「他的光環來自於個人魅力，而不是組織信念。所以他的支持度很難分給其他人。反過來說，他支持的人輸，不代表他就沒有影響力」。

溫朗東也指出，國民黨的戰略很簡單，就是靠著地方組織、親中電視台穩住基本盤，然後低調不犯錯，激化白綠衝突，「特別是要讓投過柯文哲的人都不會回去投民進黨」。

溫朗東表示，看穿了國民黨的算盤，就知道這局立委補選高興一下就好，不要去嗆柯粉。溫朗東也說，雖然贏得這局立委補選，「這種情緒很爽」，但是想想藍營微笑的嘴臉，我寧可忍一忍。

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