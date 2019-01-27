菲律賓教堂爆炸案無外國人傷亡 外交部向菲政府慰問

2019-01-27 23:13

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓西南部蘇祿省喬洛大教堂今天發生兩起爆炸案，造成多起死傷。外交部今天表示，已確認並無外國人士傷亡；外交部也就此案向菲律賓政府表達慰問與哀悼，嚴厲譴責恐怖份子的暴行。

菲律賓西南部蘇祿省喬洛大教堂今天在建物內外發生兩起爆炸案，造成至少19人死亡、81人受傷，傷亡人員包括部隊和平民。外交部今天表示，經我駐菲律賓代表處向菲國國家警察總署確認，該起爆炸事件中並無外國人士傷亡。

外交部並表示，已就爆炸案中無辜傷亡的民眾向菲律賓政府表達誠摯慰問及哀悼之意，同時嚴厲譴責恐怖份子的野蠻暴力行為，同時呼籲菲國各方應揚棄暴力，以和平方式解決分歧。

近期菲律賓公投通過廢除現有「民答那峨島穆斯林自治區」（ARMM），改成立「穆斯林民答那峨莫洛國自治區」（BARMM），爆炸也發生於此地內。外媒指出，雖然大多數穆斯林地區都同意重設自治區，但主要信奉天主教的蘇祿省選民卻反對，外界推測可能是遭到穆斯林的菲南本土恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）攻擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/