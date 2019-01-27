再斥假消息 謝長廷怒：到底是有多愛我下台？

2019-01-27 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕前外交部長歐鴻鍊日前接受廣播專訪時指稱，駐日代表謝長廷曾說駐大阪辦事處處長「蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」；同時，駐日副代表日前也撤換，有媒體因此質疑，是否為架空謝長廷的第一步？對此，謝長廷昨（26）日回應「自己從來沒說過蘇啟誠有憂鬱症」，今日他也再度於臉書發文痛斥「假消息」，並怒問「到底是有多愛我下台」？

歐鴻鍊前日在廣播節目上爆料表示，謝長廷為了脫罪，曾說過「啟誠有憂鬱症所以自殺」。對此，謝長廷昨日聲明表示：「我從沒有講過這種話，這是百之百造謠的假消息。」謝長廷要求對方提出具體證據，並表示，只要對方能提出時間、地點等證據，「只要有一次，我馬上公開道歉辭職」。謝長廷表示：「用這種邪惡的假消息想要逼我自動下台，我不會屈服。」

另有媒體報導傳聞指謝長廷與高層溝通不良、改派駐史瓦帝尼公使蔡明耀出任駐日副代表是為了架空謝長廷，今晚謝長廷再度於臉書發文，痛批「假消息、假新聞真多」。謝長廷質問：「我比較好奇的是，圍剿一位駐日代表，帶給大家多大的成就感？」接著他也不滿反問：「到底是有多愛我下台？」

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