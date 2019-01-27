立委補選落敗 吳敦義：感謝陳炳甫明知艱困仍接受徵召

2019-01-27 22:28

〔記者林良昇／台北報導〕立委補選結果出爐，國民黨主席吳敦義今晚與角逐立委失利的台北市議員陳炳甫共同在中央黨部現身，感謝選民支持，吳敦義表示陳炳甫沒有當選，國民黨深為扼腕，感謝陳炳甫知道選區艱困，仍接受黨的徵召，爭取選民支持，深感欽佩。

吳敦義表示，台北市第二選區、台中市第五選區立委補選結果出爐，陳炳甫以7千多票差距沒有當選，沈智慧以1萬6千多票當選﹔吳也強調，他特別感謝陳炳甫，對於陳未當選深為扼腕，也非常感謝陳在明知道該選區艱苦，仍接受黨的徵召毫不猶豫，在很短的時間內，在選區認真奔走，爭取選票，令人欽佩。

媒體詢問，該如何維持選舉氣勢到2020？吳敦義則說，2020距離現在還有一段時間，現在沒有「千里眼」可以看到2020的狀況，但每個政情的改變，都會影響到2020的立委、總統副總統選舉，要一步一腳印，黨要認真經營基層，不能鬆懈。

此外，對於高雄市長韓國瑜自稱是「后羿」，被解讀要射下黨內的「太陽」，吳敦義則說，國民黨沒有所謂的「太陽」之說，國民黨過去不論推薦什麼人參選縣市長、總統、立委，都是在有意願的候選人中，或者用民調、黨代表決定，也有三成黨員投票七成民調等，各種制度都採用過。

吳敦義說，採用的結果都沒有什麼紛爭，用公正、公開、客觀的方式推舉，會依循這樣的制度跟作法，選擇最公平、最沒有後遺症的方式，時間成熟後，會經過中常會會做初步考量。

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