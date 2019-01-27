全靠網路打選戰 屢戰屢敗王奕凱：將送選民牛軋糖

2019-01-27 22:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第二選區立委補選27日落幕，其中，無黨籍參選人王奕凱只拿到897票。由於他邊擺攤邊參選，選前就在幫南機場改建受災戶販售牛軋糖，晚間他在臉書貼出和正妹的合照，表示隔天會送選民牛軋糖，然後持續每天上午10點至晚上11點在台北迪化街年貨大街擺攤賣牛軋糖、雞蛋糕到過年。

社運人士王奕凱20歲就開始在夜市擺攤創業，一路做到夜市發展協會的總幹事，並在2014年反服貿318運動，因公開反對退場開始受到關注，他支持台獨、倡議青年居住權、反對中資；2014年、2018年王奕凱曾參選台北市議員選舉，不過均未當選；這次參加台北市第2選區（大同、士林區）立委補選，獲得897票，得票率為1.11%。

王奕凱曾表示，牛軋糖來自於眷村改建受災戶，居民先前向政府的法拍屋買到眷戶的房子，最後因不同意改建，國防部告他們拆屋還地及不當得利，遭判賠好幾百萬；直到最近才被監察院糾正，要求國防部重新處理不當的補償計算，然而在一切塵埃落定前，中年居民幾乎無處可去，僅能做牛軋糖維生。王奕凱除了陪居民抗爭，也會帶牛軋糖到迪化街、士林夜市等地幫忙販售。

王奕凱7時在臉書上發表敗選感言，表示這次選舉幾乎沒花錢，全都依賴網路宣傳，但有機會獲得報導、說出想倡議的議題，他感謝大家的支持、自己會繼續努力；另外，他將在28日謝票，之後送分選民們牛軋糖。文末不忘表示，牛軋糖跟雞蛋糕的擺攤都會持續到過年，歡迎民眾來找他玩！

有網友在底下留言，給予王奕凱支持和鼓勵，不過也有人說「可是票越來越少」，對此王僅簡短回應：「代表綠營歸位跟何志偉組織打得很成功嘍。」

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