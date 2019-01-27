2立委補選 中選會：台北投票率30.39％、台中25.34％

2019-01-27 19:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北、台中二席立委今日舉行補選，中選會表示，依選舉投票結果各選區獲最高票者，台北市第2選區為何志偉，台中市第5選區為沈智慧，中選會將於1月31日舉行委員會議，審定選舉結果，並公告當選人名單。

中選會指出，本次補選投票時間為上午8時至下午4時，投票率台北市第2選區為30.39％，台中市第5選區為25.34％，中選會完成計票時間為下午5時50分。

中選會統計，缺額補選各選舉區開票結果，分別為台北市第2選區缺額補選有5位候選人，得票數分別為陳源奇（全民無黨聯盟推薦）89票、何志偉（民主進步黨推薦）3萬8591票、王奕凱897票、陳炳甫（中國國民黨推薦）3萬1532票、陳思宇9689票。

台中市第5選區有4位候選人，得票數分別為邱于珊2910票、林忠勝（聯合黨推薦）157票、王義川（民主進步黨推薦）3萬2903票、沈智慧（中國國民黨推薦）4萬9230票。

中選會表示，此次補選當選人的任期，將至第9屆立法委員任期屆滿日為止。

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