立委補選結果出爐！台北何志偉、台中沈智慧勝出

2019-01-27 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕去年時任立委的民進黨姚文智與國民黨盧秀燕，因投入九合一大選縣市長選舉而辭去立委，留下的台北、台中兩席立委位置該由誰來替補，備受外界矚目。今（27）日立委補選結果出爐，由民進黨何志偉奪下台北市第二選區立委席次、國民黨沈智慧則贏得台中市第五選區席次。

台北市選情

姚文智在去年11月為全力投入台北市長選舉，宣布辭去立委，隨著九合一大選結束，這席立委該由誰來補上，也成為外界焦點。對此，民進黨推派何志偉參選、國民黨則是派出陳炳甫，「柯家軍」則由時任觀傳局長、自詡為「白色力量」的陳思宇宣布參戰，她在立委補選登記最後一天上午登記參選，並在下午遞出辭呈，全力投入選戰。

一開始，藍、綠、白被外界視為「三強鼎立」，不過隨著陳思宇酸對手「連勝文們」挨批，民調也逐漸下滑，北市立委補選局面漸漸由「三強鼎立」轉變為「藍綠廝殺」；最後，在今日的選戰中，何志偉以3萬8591票，勝過國民黨陳炳甫的3萬1532票，贏下台北市第二選區立委席次，而陳思宇僅獲9689票、得票率11.99%。

台中市選情

台中市立委第五選區席次，主要由國民黨前立委沈智慧，前台中市政府交通局長、民進黨王義川對戰。在九合一大選中，台中市長候選人林佳龍與盧秀燕的對決即備受關注，不料在結果由盧秀燕大勝林佳龍；而這次台中市立委補選，也被視作兩人對決的延伸，最後則由沈智慧以4萬9230票贏過王義川的3萬2903票勝出。

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