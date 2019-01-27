台中五選區立委補選 得票數在這裡....

2019-01-27 18:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕第九屆立委台中市第五選區（北區、北屯區）補選投票結果揭曉，台中市選委會於傍晚6時公布，無黨籍邱于珊得票2910票，聯合黨林忠勝得票157票，民進黨王義川得票3萬2903票，國民黨沈智慧得票4萬9230票，由暌違立法院11年的沈智慧當選立委，不過，投票率僅25.34％，是台中縣市合併之後三次立委補選中，創下投票率最低紀錄。

這次補選的選舉人數共計33萬7848人，北區為11萬9744人，北屯區為21萬8104人，投票數僅8萬5621人，投票率25.34％，台中市最近一次立委補選，是2015年第六選舉區（中西東南區），因該區立委林佳龍當選市長而懸缺，由民進黨提名的黃國書，對決國民黨提名的前台中市副市長蕭家淇，投票率為30.8％，選舉結果為黃國書勝選。

時序再往前推移，2013年台中市第二選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰與大里部分地區）亦曾舉辦立委補選，由顏清標之子顏寬恒，對戰民進黨提名的陳世凱，這場選戰高度緊繃，補選主因是該選區立委顏清標（無黨團結聯盟），違反「貪污治罪條例」，被法院宣告褫奪公權，喪失立委資格，進而推出其子顏寬恒接棒，在攸關顏家的政治生命能否延續，選情高度緊繃之下，投票率高達48.9％，顏寬恒（6萬6457票）以不到1％險勝陳世凱（6萬5319票）。

台中市立委補選各候選人得票數︰

號次 姓名 黨籍 得票數 得票率 1 邱于珊 無黨籍 2910 3.42％ 2 林忠勝 聯合黨 157 0.18％ 3 王義川 民進黨 32903 38.62％ 4 沈智慧 國民黨 49230 57.78％

資料來源：台中市選委會 整理、製表：記者張瑞楨

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