陳炳甫宣布敗選 未正面回應是否參選2020

2019-01-27 18:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市士林大同區立委補選結果出爐，國民黨立委候選人陳炳甫下午5時45分出面宣布敗選。他先恭喜立委當選人何志偉，勉勵他進到立法院後要當稱職的立委，監督中央政府，而不要只是當橡皮圖章。至於是否有意再參選2020該區立委，陳炳甫說，如果這次有當選就會繼續承擔，但這次未當選，明年要派出甚麼人選就交由黨部決定，國民黨人才濟濟，「如果有更好的人選，也不一定。」至於自己本身有沒有意願，他說要再跟黨部再討論。

根據最終結果，何志偉拿下38474張、陳炳甫得到31606張票，兩人落差6868票，值得一提，代表台北市長柯文哲「柯家軍」的無黨籍立委候選人陳思宇則是拿到9724張票，得票率僅12%。

陳炳甫表示，過去大同區是深綠選區，但兩人拿下1萬3千票，幾乎打成平手，他認為這就是民進黨政府執政失去人心的證明，希望中央政府可以痛定思痛，在剩下執政時間能為人民百姓做更多事情。

他說，這次選舉還是有一些不實的抹黑跟造謠，包括議員選上立委無須補選、政見發表會也有候選人指他不懂法規，對自己選情有影響。他自己都維持著不攻擊、不抹黑的正面選舉方式。

台北市國民黨黨部主委黃呂錦茹表示，陳炳甫跟何志偉在大同區打成平手，雖然在士林區有失分，但在只有41天、黨部沒有輔選資源的情況下，已經營造亮麗的成績，讓國民黨充滿信心。

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