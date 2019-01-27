「不要怪我 我沒投韓」不滿韓國瑜講空話 基進黨素T爆紅

2019-01-27 20:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕不滿高雄市長韓國瑜團隊跳票及愛講空話，基進黨今天下午舉辦「這件衣服，讓277萬人印象深刻」版印DIY活動，上百民眾擠爆，紛紛在素T印上「不要怪我，我沒投韓」，爭相打卡拍照。

基進黨高雄市黨部主委洪正表示，今天參與人數破百，還有許多民眾是託朋友代印，顯示有很多高雄市民，無法忍受韓國瑜市長連續跳票，以及任用的局處首長喜歡講空話的態度，高雄沒有因為韓市長當選改變多少，倒是在整體觀光宣傳行銷上變得「又老又窮」。

基進黨高雄黨部副主委李欣翰強調，這次活動非常成功，有支持者直接贊助了100件素T恤，捐印的款式也很多樣，除了「不要怪我，我沒投韓」以外，還有「高雄fuck up財」、「打造高雄全台首fool」。

由於網路上有許多外地支持者，希望能加開場次，基進黨已安排將這種版印結合當地政治元素的活動，推廣到台南、台中、台北等地。

洪正最後呼籲：「就讓那些相信韓國瑜的，繼續跟著禿子走，身為在地高雄的高雄市民，我們會每天緊盯、用批判的角度，檢視韓國瑜所有政策、戳破他的所有空話。」

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