立委補選北勝中敗 民進黨：還有需要努力改善的地方

2019-01-27 18:00

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北、台中立委補選，台北市民進黨候選人何志偉順利當選，保住前立委姚文智遺留席次，台中候選人王義川則敗給國民黨候選人沈智慧。民進黨發言人林琮盛今下午表示，今天的補選結果，顯示民進黨還有需要努力改善的地方；台北與台中的立委補選是前哨戰，民進黨將會繼續抱持戒慎恐懼的心，持續反省、改革，努力爭取人民的信任。

民進黨在九合一選舉大敗後的首役立委補選拿下平盤。民進黨下午舉辦記者會，林琮盛表示，這場選戰，民進黨首先要感謝選民的肯定，讓何志偉順利當選，保住了民進黨在台北市的這席立委，相信何志偉一定會盡心盡力為地方、人民而努力，成為國會重要的新力量。非常遺憾王義川沒有贏得台中市的席次，民進黨也會再深切反省，調整改革的方向，繼續努力。

林琮盛表示，自1124選舉之後，民進黨積極進行黨務人事的改造，今天的補選結果，顯示民進黨還有需要努力改善的地方，黨中央於春節過後也會展開新的黨務人事調整，會讓台灣人民看到一個全新、有戰鬥力量的民進黨。

林琮盛表示，台北與台中的立委補選是前哨戰，民進黨將繼續抱持戒慎恐懼的心，持續反省、改革，努力爭取人民的信任。國會仍然需要新力量，下一戰3月16日的立委補選，民進黨分別派出最優秀的候選人，新北市的余天、彰化縣的黃振彥、台南市的郭國文，一定會為地方爭取建設，讓人民過更好的生活，回應人民對民進黨的期待。

林琮盛轉述，民進黨主席卓榮泰及秘書長羅文嘉要特別感謝2位候選人與團隊的努力與付出，並再次感謝台灣社會對民主成果的珍惜。卓榮泰也強調，改革的腳步才剛踏出，民進黨還需要更謹慎與努力。

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