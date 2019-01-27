張善政批禁用中國華為有Part2 國家資安長：政客「硬拗」

2019-01-27 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕我國擬禁絕中國產製的電信設備，前行政院長張善政在臉書「協尋政府資安長」，認為政府應先確認中國品牌有安全問題，文章終於獲得國家高速網路與計算中心副主任兼資安長李忠憲回應；不過李忠憲說，他「不想回」張善政。

張善政26日在「協尋政府資安長（Partll）」文中，將中國產製的硬體設備與手機APP軟體分開說明，他認為，硬體同樣可能存在「後門」，但張善政先做出中國品牌「不是壞人」的前提才討論此事，業者刻意讓硬體存在安全性漏洞，「商譽盡失，風險很大，是否值得？」

張善政表示，許多網友認為他想闡述的觀點是「硬體的後門不是顧慮，APP的後門才是要注意的」，但諸如作業系統、韌體都有可能發生安全性疑慮，這些事小老百姓無法面對的技術問題，因此政府應做好把關工作，要禁用中國電信設備，就必須先「確認安全性有問題」再說。

國家高速網路與計算中心副主任兼資安長李忠憲對此指出，「不想回應張善政所謂 part.II 文章」，他認為，張善政談論的事件「超出了資安或科普的範圍」，「堅持去做一件他認為毫無用處的事情，去遵守他明聊（明瞭）有多麼枯燥乏味的紀律，去使用他認為完全不合邏輯的哲學和形而上思想的規範」。

李忠憲不客氣地說，張善政的「part.I」文章雖然弱，但可以感覺到「科技人的誠意」，第二篇文章顯然就是「硬拗」的政客！

李忠憲臉書全文

張善政臉書全文

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