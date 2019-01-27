中市立委補選 王義川宣佈敗選：我會一直待在台中

2019-01-27 18:56

首次上稿 17:53

更新時間 18:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委補選今天投票結果揭曉，民進黨候選人王義川下午5點34分現身競選總部宣布敗選，他先恭喜沈智慧能代表台中到立法院，感謝「台中栽培我、給我機會」、「我相信台灣民主」！並且強調「台中是我家」，會一直住在台中，未來不管扮演什麼角色，都會全力以赴！

對於媒體詢問「山手線」去留？王義川表示，「期許沈女士到台北繼續爭取山手線守護」，幫台中留下重要的建設。

針對台中的交通，他一再強調，會留在台中「台中是我的家」也相信台灣的民主，台中市民做了這樣的決定，所以一定要相信台中的民主。

王義川表示，從這一場選戰開打，競選團隊就設定不靠地方派系、不靠家族的勢力，與選民討論想法與政見，只針對選民的訴求，也不認為這一定是藍的鐵票區，堅持在選舉過程中對政見負責，都做到了。

王義川也一一點名感謝競選團隊與協助的朋友，包括包括林佳龍部長、何明捷主委，及所有市黨部的所有的同仁，中央黨部卓主席以及黨內所有公職，還有這段期間明天用力輔選的曾朝榮，以及我每天開直播的小編，陪我上台的志工，及所有的市民朋友。

王義川從開票就落後對手沈智慧，並逐漸拉開票數，在雙方差距約兩萬票時，王義川在支持者簇擁下進到競選總部，簡短發表感言後，一一與支持者握手道謝，最後舉了加油的手勢，上車離開。

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