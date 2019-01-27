票數大幅落後 陳思宇認敗選：未來仍會追隨阿北

2019-01-27 17:50

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市士林大同區立委補選結果出爐，民進黨候選人何志偉當選。「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇票數，一路大幅落後藍綠對手，選舉結果底定後，陳思宇出面簡短致詞表示，恭喜當選人，也會檢討敗選；對於未來動向，她僅表示，仍繼續追隨阿北（市長柯文哲暱稱）的腳步，讓「白色力量」前進各處。

陳思宇定於今天下午5時30分出面發表選舉感言，幕僚在陳出面前，就先行對媒體表示陳的心情不佳，稍後僅致詞不受訪，請外界包涵。

陳思宇一出面表情凝重，旋即先率領團隊幕僚一鞠躬，表示恭喜當選人，盼當選人背負人民期待，努力讓士林大同更好，感謝競選團隊協助、所有替自己打氣的市民朋友。

陳思宇說，她敗選也是一次檢討的機會，「繼續秉持阿北（市長柯文哲暱稱）告訴我們，面對挫折打擊，絕對不要放棄，要繼續努力下去」。

陳思宇說，未來也會繼續追隨阿北腳步，讓白色力量前進各個地方，不管到哪裡，都不會抹滅，希望未來繼續努力下去。

她也提到，對於這次敗選，包括選舉期程稍微急迫，動員組織、投票率，都會予以檢討；她最後再祝福當選者，表示希望所有市民朋友一同為士林大同區努力，自己也會繼續努力。致詞不到4分鐘，鞠躬後隨即離去，並未受訪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/