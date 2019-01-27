宮廟走春發紅包 韓國瑜：要幫高雄經濟重新打出一片天

2019-01-27 20:20

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天下午分赴燕巢角宿天后宮、橋頭鳳橋宮，繼續走春發小紅包行程，他表示，市府當前幾個主要任務，就是拚經濟、做好教育和照顧弱勢族群，不管施政成績被打幾分，外界如何評論，市府團隊都要幫高雄經濟重新打出一片天。

韓國瑜燕巢角宿天后宮走春行程原定下午2點開始，但韓國瑜直到3點20分才趕到會場，現場湧入近500名民眾排隊等領小紅包，橋頭鳳橋宮則約有300名民眾排隊領小紅包。

韓國瑜在媒體聯訪時聽說，他發送的10元小紅包，已在網路飆喊到900元，連「哇」了兩聲，表示過年發紅包是希望讓民眾新的一年拿在手上開開心心，沒想到網路上會拍賣，他會上網看看了解一下，他說，高市要推動的政務經緯萬端、千頭萬緒，總覺得自己怎麼做都不夠，市府團隊未來只有一個字「衝」，不管成績被打幾分，外界如何評論，都要幫高雄經濟重新打出一片天，這是市府團隊對市民最神聖的承諾。

韓國瑜並強調，台灣的民意就是要過好生活，經濟要好，這個訊號很強烈，不管是甚麼政治人物，從總統到里長、立委到縣市長都要體認到，人民受不了、也不願再過苦日子，一定要尋求經濟的改善，他期盼高雄出去的農產品務必要品質保證，也拜託民眾要微笑以對觀光客，讓遊客留下好印象。

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